«Выдуманная на ровном месте грязь»: вдова барнаульца Павла Рохлова пожалела о поездке к Малахову

Вдова погибшего во время драки на Старом базаре в Барнауле Светлана Рохлова жалеет, что приняла участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Она написала в Instagram, что на передаче все преподнесли не так, как, по ее мнению, есть на самом деле.

«Если бы знала что будет у вас грязь выдуманная на ровном месте, никогда бы не поехала. Хотя на тот момент я была уверена, что только огласка мне поможет (как итог ничего не решает, если денег не даешь на „лапу“). По факту враньё чистой воды — про мужа, меня и наши отношения!» — обратилась женщина к известному телеведущему.

По ее словам, «вранье в итоге вышло боком». Также она обвинила авторов шоу в погоне за рейтингами и поблагодарила журналистов НТВ, которые пытаются показать «правдивую сторону ситуации».

Программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященная смертельной драке в Барнауле, в результате которой погиб Павел Рохлов, вышла на телеканале «Россия-1» 14 октября.

Ранее сообщалось, что барнаульца Михаила Старцева, обвиняемого в участии в смертельной драке, отпустили из СИЗО по решению суда. Теперь он находится под домашним арестом.

Драка на Старом базаре

Громкая драка произошла в ночь на 27 июля 2020 года. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Драка на Старом базаре. Скриншот видео «Россия-1»

Против 38-летнего Михаила Старцева возбудили уголовное дело.

Еще одной участницей конфликта стала Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге. Пока она проходит по делу как свидетель, но ее статус может измениться.