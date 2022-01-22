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Жизнь

Вильфанд назвал «неприличной» январскую погоду в Сибири

Теплая зима в Сибири нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Девушка зимой.
Девушка зимой.
СС0

По северному побережью европейской и азиатской территории России перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей — это теплый воздух для азиатской части страны.

«До конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Просто неприлично. Представление о континентальности климата начинает нарушаться», — отметил Вильфанд.

Синоптик рассказал также, что вместо привычных -50 градусов в Туве морозы будут достигать только -25, в Мирном -32.

«Это просто неприличная жара. Причем это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая», — заключил метеоролог.

Как ранее писал altapress.ru, в Алтайском крае на выходных похолодает до -33 градусов.

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