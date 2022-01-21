Tele2 с помощью технологий big data выяснила, как часто клиенты из Алтайского края ездят в другие регионы России. В 2021 году число таких поездок выросло в два раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали сибирские регионы, курорты Краснодарского края, Крым и Москва.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Алтайского края ездили по Сибири, а также в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край) и Центральную Россию (особенно в Москву и Московскую область). При этом на Сибирь приходится более половины всех поездок жителей региона в 2021 году — 59%. Чаще всего абоненты из Алтайского края посещали Новосибирскую область, Республику Алтай и Краснодарский край.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона — июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Алтайского края проводили в поездках по 11 дней. Каждый из них за это время использовал 2 гигабайта интернет-трафика, совершил 47 звонков и проговорил по телефону почти 2 часа.

Жители Алтайского края стали ездить по России в два раза чаще. Источник: Tele2.

Женщины выезжали за пределы региона немного чаще мужчин — 51% против 49%. Больше всего ездили по стране жители Алтайского края 20−40 лет (65%). Примерно четвертая часть поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (26%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 5%.