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Жизнь

Вирусолог рассказал, как вакцинация детей поможет обезопасить взрослых

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал РИА «Новости», что дети часто заражают коронавирусом взрослых родственников.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

Нетесов отметил, что дети зачастую болеют ковидом бессимптомно, но выделяют вирус и заражают родственников.

По его словам, разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом «Спутник М» поможет уберечь от инфекции и их родных.

«Я считаю, что вакцинация детей поможет. Дети не просто болеют. Дело в том, что среди детей много тех, кто болеет бессимптомно, но вирус они выделяют и заражают окружающих людей, в том числе родителей, дедушек и бабушек. Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С „омикроном“ эта история может повториться», — пояснил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета.

Нетесов подчеркнул, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом «омикрон» из-за свойства этого варианта вируса.

«Дельтой тоже сильнее начали болеть дети. Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение „Спутника М“ начинается сейчас», — указал эксперт.

Напомним, 23 января сообщили о поступлении в Алтайский край детской вакцины против ковида «Спутник М». По данным на 29 января, вакцинировали 889 подростков.

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