Выставку старинных окон откроют в Барнауле

Весной этого года фотограф Сергей Семенов прогулялся по улицам краевой столицы и запечатлел старинные окна с резными наличниками — всего было сделано около 150 фотографий деревянной архитектуры.
Также на выставке можно будет увидеть фотоснимки искусствоведа Олега Полякова, сделанные 30 лет назад и сохранившие облик ныне утраченных достопримечательностей деревянного Барнаула, пишет пресс-служба правительства региона.
«Барнаул отличается от других городов не столько наличием собственного почерка резного декора наличников (это явление само по себе уникально и встречается редко), сколько невероятным разнообразием использовавшихся при изготовлении наличников приемов, соединивших традиции народной деревянной архитектуры и мотивы декора каменных построек разных стилей (классицизм, барокко, русский стиль, модерн)», — говорят в музее.
Выставку можно будет посетить с 7 сентября по 16 октября.
Ранее в Барнауле открылась выставка старинных икон из московского музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.