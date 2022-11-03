Выяснилось, что волосатые мужчины с короткими ногами темпераментны в постели

Мужчины с высокой половой конституцией, скорее всего, будут волосаты и коротконоги, рассказала Газете.Ru сексолог Юлия Толмачева.

Она связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели.

По мнению эксперта, типичный мужчина с высокой половой конституцией — коротконогий, приземистый и коренастый.

Дело в том, что отвечающий за сильную половую конституцию гормон тестостерон замедляет рост так называемых трубчатых костей, указывает Lenta.ru.

А вот о высокой сексуальной конституции у женщин говорят короткие ноги и небольшая грудь.

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