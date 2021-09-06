Пятаки и десятки. Выйдут ли металлические деньги из оборота в России

По словам Хазанова, в ближайшие 5−10 лет отказаться от металлических денег не удастся. Дело в том, что во многих удаленных населенных пунктах нет банкоматов и онлайн-платежей.
Металлические деньги, как и бумажные, поддерживают переходный период, ссылаются Известия на исполнительного директора SlickJump Антона Ермакова.
«В какой-то момент мир начнет массово использовать цифровые деньги, они не требуют расходов на выпуск и обслуживание денежной массы, их можно будет легко контролировать», — подчеркнул эксперт.
«Мелочь занимает вес и объем в кошельках. На поиски монет при покупке товара требуется время. Кроме того, металлические деньги — переносчики инфекций», — отметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России.
Эксперты резюмировали, что избавиться от монет получится, когда мир перейдет на виртуальные деньги и криптовалюту.
Напомним, в России могут приватизировать карты «Мир».