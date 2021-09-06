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Жизнь

Пятаки и десятки. Выйдут ли металлические деньги из оборота в России

«Если вывести монеты из оборота, то у сельских жителей могут возникнуть трудности при оплате товаров», — цитируют «Известия» экономиста Леонида Хазанова.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1 Монеты выйдут из оборота в ближайшее время?

По словам Хазанова, в ближайшие 5−10 лет отказаться от металлических денег не удастся. Дело в том, что во многих удаленных населенных пунктах нет банкоматов и онлайн-платежей.

2 В чем преимущество металлических денег?

Металлические деньги, как и бумажные, поддерживают переходный период, ссылаются Известия на исполнительного директора SlickJump Антона Ермакова.

«В какой-то момент мир начнет массово использовать цифровые деньги, они не требуют расходов на выпуск и обслуживание денежной массы, их можно будет легко контролировать», — подчеркнул эксперт.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Какие у мелочи недостатки?

«Мелочь занимает вес и объем в кошельках. На поиски монет при покупке товара требуется время. Кроме того, металлические деньги — переносчики инфекций», — отметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России.

4 Когда ждать уход от монет?

Эксперты резюмировали, что избавиться от монет получится, когда мир перейдет на виртуальные деньги и криптовалюту.

Напомним, в России могут приватизировать карты «Мир».

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