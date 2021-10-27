Власти Барнаула объяснили появление второго диагонального пешеходного перехода

Ранее о переходе рассказали местные жители. Они отметили, что теперь улицу можно переходить наискосок, хотя пешеходы это делали многие годы.
В мэрии пояснили, что перед решением обустроить необычный переход специалисты обследовали участок — определили направления движения пешеходов и подсчитали интенсивность.
«По результатам приняли решение, что организовать на этом перекрестке диагональный переход будет целесообразно. Это позволит горожанам более удобно пересекать проезжую часть перекрестка Балтийской и Шумакова», — рассказали власти.
В итоге на перекрестке установили дополнительные пешеходные светофоры.
«Нанесли разметку, которая на диагональных переходах отличается от обычной — ее наносят только пунктирными линиями», — отметили в мэрии.
Также пообещали, что в 2022 году в городе появятся новые диагональные пешеходные переходы.
Напомним, первый диагональный пешеходный переход в Барнауле появился в августе на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова.