Власти Барнаула обсудили работу общественного транспорта: нарушения, ДТП, график и штрафы

Власти Барнаула обсудили вопросы, связанные с организацией работы общественного транспорта, и отметили несколько позитивных и негативных итогов, сообщает мэрия города.

Автобус с пассажирами и дождь.

На совещании начальник отделения технадзора барнаульской ГИБДД Дмитрий Зацепин представил статистику правонарушений.

«В 2021 году число ДТП по вине водителей общественного транспорта сохранилось на прежнем уровне, вместе с тем снизилось количество пострадавших в них граждан», — отметил полицейский.

Основные правонарушения, которые допускают водители — несоблюдение ПДД при проезде пешеходных переходов, нарушение правил перевозки пассажиров и несоблюдение дистанции с другим транспортом.

В полиции подчеркнули, что для предотвращения подобных и иных нарушений с перевозчиками проводят профилактическую работу.

Кроме того, проводят рейдовые мероприятия, которые, как указал замначальника управления Южно-Сибирского межрегионального управления госавтонадзора Станислав Ильин, показывают свою эффективность.

«Хочу отметить тот факт, что перевозчики уделяют большое внимание безопасности перевозок пассажиров. Профессиональная подготовка должностных лиц, связанных с обеспечением перевозочного процесса, в настоящее время находится на высоком уровне, что подтверждается отсутствием грубых нарушений транспортного законодательства. Например, в прошлом году практически не выявлено нарушений, связанных с прохождением медицинского освидетельствования, предрейсового технического и медицинского контроля», — проинформировал он.

ДТП с автобусом в поселке Лесной. Barnaul22

На совещании также обсудили проблему соблюдения графика работы общественного транспорта. Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что по-прежнему на ряде маршрутов фиксируют нарушения.

В связи с этим замглавы призвал перевозчиков еще раз проанализировать ситуацию и принять необходимые меры для выравнивания графика.

Зампред горкома по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин добавил, что в 2021 году в адрес перевозчиков направили 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.

«За грубое нарушение исполнения месячного планового количества рейсов, установленных расписанием, в прошлом году в одностороннем порядке были расторгнуты контракты с предприятиями, обслуживающими автобусные маршруты № 19 и № 110», — напомнил он.

Ранее сообщили, что власти Барнаула планируют сменить несколько перевозчиков за грубое нарушение графика.

Кстати, накануне в Барнауле автобус с отказавшими тормозами выехал на тротуар и зацепил крыльцо дома. Барнаульцы возмутились, почему старый транспорт не проверяют тщательно перед выездом на маршрут.