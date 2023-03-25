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Жизнь

Власти Барнаула прокомментировали сообщения СМИ о нехватке в городе питьевой бутилированной воды

В СМИ 24 марта появилась информация о том, что в Барнауле не хватает бутилированной воды в магазинах. В пресс-службе управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры altapress.ru ответили, действительно ли это так.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

«По информации торговых сетей, действительно, в отдельных розничных объектах города наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду (преимущественно объемом 5 литров)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах.

Прямо сейчас компании работают над увеличением объемов поставок со складов, чтобы вода в магазины поступала вовремя.

Ранее жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды.

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