Власти Барнаула прокомментировали сообщения СМИ о нехватке в городе питьевой бутилированной воды

«По информации торговых сетей, действительно, в отдельных розничных объектах города наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду (преимущественно объемом 5 литров)», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также там отметили, что запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах.
Прямо сейчас компании работают над увеличением объемов поставок со складов, чтобы вода в магазины поступала вовремя.
Ранее жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды.