Власти Барнаула снова ищут доставщика «собянинских» трамваев

Администрация Барнаула снова объявила тендер на доставку 10 трамвайных вагонов из Москвы. Начальная цена составляет 4 млн рублей, говорится на сайте Госзакупок.

Прошлый контракт мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке из-за возникших разногласий с подрядчиком. Предприниматель понизил цену контракта на миллион, но не смог выполнить все требования.

На предыдущие торги претендовали 12 заявителей. Новый аукцион состоится 23 июня.

Напомним, перевозчику привезти трамваи из госпредприятия «Мосгортранс» в Барнаул на ул. Гридасова, 5, где находится трамвайное депо № 3 и офис «Горэлектротранса».

Как уже писал altapress.ru, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.