Власти попросят 2 млрд рублей на капремонт разрушающейся взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула

На капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула предварительно понадобится 1,9 млрд рублей, рассчитал институт «ЛенАэроПроект». По оценкам экспертов, без этих работ через 5 лет полоса может выработать свой ресурс, сообщил 6 июня гендиректор «Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко во время визита краевых депутатов.

Научный институт «ЛенАэроПроект» провел исследование состояния взлетно-посадочной полосы в Барнауле и представил результаты в конце мая.

Виталий Архипенко,

генеральный директор «Авиапредприятия «Алтай»:

Общепризнанным сроком эксплуатации взлетно-посадочной полосы после капремонта считается 10-летний срок. Но при условии, что в течение этого времени на объекте ничего не делается. У нас же полоса находится под постоянным вниманием. Текущие ремонты мы ведем постоянно. Поэтому сказать, что завтра наступит коллапс, не могу однозначно. Но эксперты, проводившие исследования, называют 2024-й годом наступления критического состояния полосы, когда ее нельзя будет эксплуатировать.

Архипенко, впрочем, пояснил, что исследователи при определении этой даты могли не учитывать проводимые в последние годы текущие ремонты. В 2018 году в аэропорту заменили 450 метров полосы, столько же — в текущем году, потратив соответственно 13 и 15 млн рублей. Ремонты, конечно, отодвигают критическую дату, говорит Архипенко, однако ее горизонты нужно обозначать.

Сейчас, заверил Архипенко, полоса полностью соответствует всем требованиям и совершенно безопасна для текущей эксплуатации.

Напомним: взлетно-посадочная полоса находится в федеральной собственности. Управляет аэропортом Барнаула ОАО «Авиапредприятие «Алтай». Его учредителями являются правительство края (52%) и компания «Новапорт» (48%). В августе 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко просил у президента РФ Владимира Путина на проект масштабной реконструкции аэропорта Барнаула 4 млрд рублей, но пока регион не попал в соответствующую федеральную программу.

В феврале 2019 года стало известно, что барнаульский аэропорт хотят модернизировать. Строительство нового терминала и реконструкцию существующего оценивалось тогда в 2,4−2,7 млрд рублей. По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется около 5 лет. Без федеральной финансовой поддержки или поддержки со стороны крупного инвестора не обойтись.