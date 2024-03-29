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Жизнь

Вода в жилых домах и снова о ценах на недвижимость. Что произошло в Алтайском крае 29 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 29 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае обостряется паводковая ситуация. Талая вода выходит на трассы, поднимается до уровня мостов, а в некоторых селах уже топит жилые дома. Главное — в нашей хронике.

◆ Последний свободный клочок земли у мэрии Барнаула, — между АЗС и памятником архитектуры, — займет офис строительной компании «Селф». Вот каким он будет.

◆ Барнаул вошел в тройку крупных городов России с самым высоким темпом роста цен на вторичное жилье.

◆ В опасной сталинке на проспекте Строителей в Барнауле начали аварийно-восстановительный ремонт. Его планируют завершить до конца апреля.

◆ Весна тем временем берет свое: в Барнауле уже цветет верба, а городская набережная ждет, когда вы наконец придете гулять. Смотрите солнечный фоторепортаж с городских улиц.

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