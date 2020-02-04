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Жизнь

Водонаева словами «был мужиком» ответила на речь Путина о «моральных уродах»

Телеведущая Алена Водонаева в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.

Алена Водонаева.
Алена Водонаева.
www.instagram.com/alenavodonaeva

Напомним, Водонаева в своем Instagram раскритиковала инициативу президента по маткапиталу, написав, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег.

Это вызвало бурный скандал. В частности, Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семьям с детьми.

В интервью Водонаева подчеркнула, что в прошлом Путин для нее «был мужиком» — «сексуальным, привлекательным, сильным».

«После этой ситуации я не могу привести его в пример моему сыну как человека, на которого можно ориентироваться. Разве красиво это со стороны президента — не разобравшись и, даже если бы разобрался, — так комментировать мнение своего народа? А он: „Моральные уроды“. Это некрасиво так говорить» — возмутилась она.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Также экс-участница «Дома-2» прокомментировала нападки со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ее бесстыдницей и предложил оштрафовать за пост о маткапитале.

«Некрасиво было Володину так говорить женщине нашей страны, в которой они занимают посты», — уверена Водонаева.

После скандала в Госдуме занялись вопросом поиска решений, которые бы все меньше и меньше стимулировали людей на такие «оскорбительные разговоры».

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