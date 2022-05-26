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Жизнь

Володин раскритиковал депутатов-прогульщиков за низкую дисциплину

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал коллег за низкую дисциплину, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы

По словам одного из собеседников, среди нарушителей дисциплины Володин назвал главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и по физкультуре и спорту Дмитрия Свищева. Они якобы пропустили пять заседаний совета из 11.

Другой источник в Госдуме рассказал, что беспокойство председателя было связано в том числе с поездками в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности, поскольку некоторые депутаты не оформляют должным образом командировки, не отчитываются о них и не ясно, кто несет за них в это время ответственность.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин просил, чтобы на заседания совета чаще ходили главы комитетов, а не их заместители, объяснил Калашников. По его словам, на самом деле главы комитетов иногда работают на других площадках.

Свищев же назвал замечание председателя Госдумы правильным и теперь ходит на заседания совета Думы сам.

Ранее спикер Госдумы предложил лишать гражданства тех, кто высказывается против спецоперации.

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