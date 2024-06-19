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Жизнь

Врач назвал необычный способ распознать опасные болезни

Онколог Леонид Доронин рассказал в своем Telegram-канале о том, что изменение цвета мочи может свидетельствовать о различных заболеваниях.

Врач объяснил, что если моча становится красной из-за примеси крови, это может быть признаком кровотечения в любом из отделов мочевыводящих путей, включая почки и мочевой пузырь. Также это может указывать на проблемы с сосудами.

Существует множество состояний, которые могут вызвать кровотечение: от камней в почках до рака, травм и инфекций мочевыводящих путей. В любом случае, при изменении цвета мочи следует обратиться к врачу. При этом моча может стать красной или розовой после употребления большого количества свеклы.

Отмечается, что при сильном обезвоживании моча становится темно-желтой или почти оранжевой.

Кроме того, моча может приобрести оранжевый или коричневый оттенок из-за проблем с желчным пузырем, когда желчь не может попасть в кишечник. Еще одной причиной такого цвета мочи может быть прием некоторых лекарств.

По словам врача, моча также может стать синей или зеленой. Это изменение цвета могут вызвать красящие вещества из продуктов и напитков синего или зеленого цвета, а также некоторые лекарства, например, антигистаминные препараты, анестетики и витамины. В некоторых случаях такой цвет мочи может свидетельствовать об инфекции. Тогда у пациента также могут наблюдаться жжение и покалывание при мочеиспускании.

Фиолетовая моча встречается реже. Часто это связано с порфирией — генетическим заболеванием, которое поражает кожу и нервную систему.

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