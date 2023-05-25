Время сделать выбор. До конца онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства осталась неделя

Голосование по выбору общественных территорий Барнаула, одна из которых в 2024 году будет благоустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», продолжается. У жителей краевой столицы еще есть возможность до 31 мая отдать свой голос за одну из общественных зон.

Всего с начала голосования уже отдали свой голос порядка 55 тысяч барнаульцев.

В число лидеров голосования вырвался парк имени В. И. Ленина, который поддержали более 7,5 тысяч человек. Также в тройку лидеров по-прежнему входят Сиреневый бульвар (5909 человек) и Демидовская площадь (5147 человек).

Демидовская площадь. Фото предоставлено Пресс-службой Администрации г. Барнаула

Еще более 3,5 тысяч человек проголосовали за «Зелёный сквер» в районе площади Октября, более 2 тысяч человек отдали голос за зеленую зону по улице Лазурной, за аллею по улице Малахова, за площадь Народную и сквер Победы.

Народная площадь. Фото предоставлено Пресс-службой Администрации г. Барнаула

Отметим и то, что барнаульцы продолжают голосовать за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный». На данный момент лидирует первый вариант дизайн-проекта, который включает организацию зон активного отдыха – детских игровых, спортивных площадок, беседок для отдыха, а также создание сети пешеходных дорожек и строительство площадки для выгула собак.

В предложенном проекте учитывается озеленение территории и ограждение. Всего за дизайн-проекты самого большого парка Барнаула проголосовало более 7 тысяч барнаульцев.

Как неоднократно сообщалось ранее, посредством онлайн-голосования, которое стартовало в середине апреля, жители самостоятельно выбирают, какой новый бульвар, парк или сквер появится в городе и как он будет благоустроен, поэтому важно мнение каждого барнаульца.

До конца голосования осталась всего неделя, участие можно принять несколькими способами: