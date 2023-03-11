11 марта
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Жизнь

Всемирно известный модельер в 82 года еще раз стал отцом

Основатель всемирно известного бренда, итальянский модельер Роберто Кавалли в 82 года еще раз стал отцом.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Шестого ребенка ему родила 38-летняя модель Сандра Нильсон, сообщает РИА Новости.

Пара находится в отношениях с 2014 года. Сына отец назвал Джорджио.

Жены и дети

Кавалли впервые скрепил себя узами брака в 1964 году. Его избранницей стала Сильванелла Джаннони. У пары родились дети Томмазо и Кристиана, напоминает bfm.ru. В 1980-х модельер женился на Еве Дюрингер. В браке появились на свет дочь Ракеле и сыновья Даниэле и Роберт.

Между тем барнаульские модельеры готовы заменить ушедшие из России иностранные бренды.

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