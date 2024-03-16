Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами.

16 марта на второй день выборов президента на избирательных участках Алтайского края кипит работа, на некоторых УИКах даже появляются очереди из желающих проголосовать. В городах и районах с утра на выборы приходят целыми семьями, творческими коллективами.

Например, женщина пришла на выборы в свой день рождения. А в Красногорском районе накануне на выборы приходили представители кумандинского народа в национальных костюмах. Люди приходят на выборы со своими маленькими детьми, чтобы показать, как проходит избирательная кампания, взрослые внуки приводят своих дедушек и бабушек.

К тем, кто самостоятельно не может добраться до участка, приезжают сотрудники избиркома на дом, как например, к 95-летнему ветерану Алексею Гавриловичу Рогову в Косихе. А вот в Мамонтово ветеран Великой Отечественной войны Алексей Евлампиевич Борков, отметивший 100-летний юбилей, самостоятельно пришёл на участок и проголосовал на президентских выборах.

Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами. Краевое управление печати и массовых коммуникаций

Голосуют люди различных профессий. На многих участках первыми приходят отдать голоса полицейские или работники различных дежурных служб ЖКХ, те, кому приходится трудиться в выходной, перед работой тоже заходят на участки. Фотографы алтайских СМИ снимали на участках в районах голосующих священников и военных, юных студентов, который впервые получили право голосовать на выборах.

На избирательные участки приходят и те, кто зарегистрировался голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, но потом решил сделать это на участке. Есть и такие. А еще на многих УИКах организованы фотозоны, где жители края охотно фотографируются. И много улыбаются, когда их снимают фотокорреспонденты.

Ранее altapress.ru рассказал главное о ходе голосования за прошедший день в России.

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