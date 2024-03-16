16 марта
﻿
Жизнь

Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами

В Алтайском крае 100-летний ветеран Великой Отечественной войны сам пришел на избирательный участок.

Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами.
Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами.
Краевое управление печати и массовых коммуникаций

16 марта на второй день выборов президента на избирательных участках Алтайского края кипит работа, на некоторых УИКах даже появляются очереди из желающих проголосовать. В городах и районах с утра на выборы приходят целыми семьями, творческими коллективами.

Например, женщина пришла на выборы в свой день рождения. А в Красногорском районе накануне на выборы приходили представители кумандинского народа в национальных костюмах. Люди приходят на выборы со своими маленькими детьми, чтобы показать, как проходит избирательная кампания, взрослые внуки приводят своих дедушек и бабушек.

К тем, кто самостоятельно не может добраться до участка, приезжают сотрудники избиркома на дом, как например, к 95-летнему ветерану Алексею Гавриловичу Рогову в Косихе. А вот в Мамонтово ветеран Великой Отечественной войны Алексей Евлампиевич Борков, отметивший 100-летний юбилей, самостоятельно пришёл на участок и проголосовал на президентских выборах.

Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами.
Второй день выборов в Алтайском крае: люди идут голосовать семьями и коллективами.
Краевое управление печати и массовых коммуникаций

Голосуют люди различных профессий. На многих участках первыми приходят отдать голоса полицейские или работники различных дежурных служб ЖКХ, те, кому приходится трудиться в выходной, перед работой тоже заходят на участки. Фотографы алтайских СМИ снимали на участках в районах голосующих священников и военных, юных студентов, который впервые получили право голосовать на выборах.

На избирательные участки приходят и те, кто зарегистрировался голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, но потом решил сделать это на участке. Есть и такие. А еще на многих УИКах организованы фотозоны, где жители края охотно фотографируются. И много улыбаются, когда их снимают фотокорреспонденты.

Ранее altapress.ru рассказал главное о ходе голосования за прошедший день в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость