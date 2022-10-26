26 октября
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Жизнь

ВЦИОМ: Более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что 74% опрошенных согласны на отмену новогодних мероприятий.

Попкорн. Елка. Новый год.
Попкорн. Елка. Новый год.
СС0

Три четверти опрошенных россиян ответили, что поддержат решение властей отменить новогодние гуляния.

Каждый второй уверен, что это необходимо из-за нехватки средств на обеспечение мобилизованных. Люди хотят помочь российской армии.

Четверть опрошенных считают, что праздничные мероприятия неуместны в период проведения специальной военной операции. По мнению еще 7% такая мера ускорит окончание СВО. А 6% отмечают, что важно морально поддержать военнослужащих.

Не согласны с отменой 17% опрошенных, большая часть из которых это люди 18−24 лет.

В первую очередь, они считают, что людям необходимо отдохнуть. Также многие просят оставить хотя бы детские новогодние мероприятия.

Ранее ряд регионов отказался от новогодних мероприятий, чтобы отправить оставшиеся средства в помощь мобилизованным.

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