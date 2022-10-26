ВЦИОМ: Более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий

Три четверти опрошенных россиян ответили, что поддержат решение властей отменить новогодние гуляния.
Каждый второй уверен, что это необходимо из-за нехватки средств на обеспечение мобилизованных. Люди хотят помочь российской армии.
Четверть опрошенных считают, что праздничные мероприятия неуместны в период проведения специальной военной операции. По мнению еще 7% такая мера ускорит окончание СВО. А 6% отмечают, что важно морально поддержать военнослужащих.
Не согласны с отменой 17% опрошенных, большая часть из которых это люди 18−24 лет.
В первую очередь, они считают, что людям необходимо отдохнуть. Также многие просят оставить хотя бы детские новогодние мероприятия.
Ранее ряд регионов отказался от новогодних мероприятий, чтобы отправить оставшиеся средства в помощь мобилизованным.