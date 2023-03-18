Wildberries снял ограничения с заблокированных ранее пунктов выдачи

Всего таких пунктов оказалось 15.

О разблокировке договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и партии «Справедливая Россия».

При этом депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый замруководителя упомянутой партии, выразил надежду, что теперь пункты выдачи будут работать бесперебойно, чем останутся довольны и Wildberries, и их партнеры, и россияне.

Что произошло

Отдельные ПВЗ в Барнауле не открылись 14 марта. Сотрудники прикрепили к дверям записки с сообщениями, что не будут работать, пока им не выдадут заработную плату.

Впоследствии стали известны причины забастовки: неподъемные штрафы оставляют сотрудников без зарплаты. Оказалось, акции протестов маркетплейса проходят по всей стране.

Ранее 17 марта Wildberries пошел на первые уступки — отменил свыше 10 тыс. штрафов. После акций протеста партнерских пунктов выдачи, которые требовали отменить штрафы за возврат товаров, в ситуацию вмешались профильные российские ведомства и прокуратура.