17 марта
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Экономика

Wildberries отменил более 10 тыс. штрафов

После акций протеста партнерских пунктов выдачи Wildberries, которые требовали отменить штрафы за возврат товаров, в ситуацию вмешались профильные российские ведомства и прокуратура.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Маркетплейс пошел на первые уступки — отменил свыше 10 тыс. штрафов. В Минцифры сообщили — компания пока не будет выписывать новые, указывает Газета.Ru.

В Минцифры следят за ситуацией, сложившейся в Wildberries. Совместно с Минпромторгом продолжат держать на контроле ситуацию.

Министр труда Антон Котяков сообщил — в ситуации также пытается разобраться это ведомство.

Ранее сообщалось, что бывший владелец пункта выдачи в Сибири оказался должен Wildberries 750 тыс. рублей.

Что произошло

По всей России началась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) против введенной руководством маркетплейса системы штрафов.

Накануне в Барнауле остался только один бастующий пункт Wildberries. Ранее в компании объявили, что будут перемещать товары из «бунтующих» точек в работающие.

Еще утром 15 марта протестующих пунктов в Барнауле было семь, однако к вечеру того же дня осталось только два «крепких орешка».

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