Wildberries отменил более 10 тыс. штрафов

Маркетплейс пошел на первые уступки — отменил свыше 10 тыс. штрафов. В Минцифры сообщили — компания пока не будет выписывать новые, указывает Газета.Ru.
В Минцифры следят за ситуацией, сложившейся в Wildberries. Совместно с Минпромторгом продолжат держать на контроле ситуацию.
Министр труда Антон Котяков сообщил — в ситуации также пытается разобраться это ведомство.
Ранее сообщалось, что бывший владелец пункта выдачи в Сибири оказался должен Wildberries 750 тыс. рублей.
Что произошло
По всей России началась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) против введенной руководством маркетплейса системы штрафов.
Накануне в Барнауле остался только один бастующий пункт Wildberries. Ранее в компании объявили, что будут перемещать товары из «бунтующих» точек в работающие.
Еще утром 15 марта протестующих пунктов в Барнауле было семь, однако к вечеру того же дня осталось только два «крепких орешка».