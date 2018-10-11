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Яблони, сосны и ели: на улицах Барнаула высаживают новые деревья

Специалисты продолжают озеленять улицы Барнаула. Новые деревья появляются в разных районах города, пишет официальный сайт Барнаула.

Деревья в Барнауле.
Деревья в Барнауле.
barnaul.org

На Аллее ветеранов на проспекте Космонавтов высадили 20 сосен. А на пересечении улицы Чкалова с проспектом Ленина — пять елей. Скоро на улице Чкалова появятся четыре молодые яблони и семь декоративных кустов спиреи.

Также на прошлых выходных вдоль ограждения парка «Центральный» появилась аллея из 25 лип. Кроме того, 9 октября, на Змеиногорском тракте рабочие начали восстанавливать тополя, пострадавшие в летнем урагане. Всего вдоль тракта высадят 60 деревьев.

Напомним, в Барнауле до начала зимы высадят 500 деревьев и больше 3000 кустарников. Работы выполнят сотрудники МУП «Горзеленхоз». Цена контракта, который заключили между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и подрядной организацией, превышает 19 млн рублей.

Новые зеленые насаждения появятся на улице Малахова, в сквере Привокзальном, на проспекте Строителей, аллее по улице Аванесова, Змеиногорском тракте, на улице Димитрова и проспекте Космонавтов.

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