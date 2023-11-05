Яков день. Чем стоит заняться 5 ноября, а что лучше перенести на другой день

Народные приметы на 5 ноября.
-
Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальш
-
Снега надует – хлеба прибудет.
-
С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.
-
Выпавший в этот день снег не тает – к урожайному году и благоприятной погоде зимой.
-
Первые морозы обычно стоят не более трех дней.
-
Нарубить дров на Якова – к теплу и уюту в доме.
-
Чем больше меда съедается в этот день – тем больше его будет в сотах на следующий год.
-
Нельзя в этот день поручаться за посторонних людей – не к добру.
-
Тот, кто в этот день родится, вырастет упрямым и своенравным.
Что нельзя делать в Яков день.
-
Девушкам 5 ноября нельзя отказываться, если медом угощают. Ведь от количества съеденного меда зависит, сколько парней в будущем обратит на нее внимание.
-
Запрещено в день Якова давать взаймы, даже близким стоит отказать. Считается, что отданное 5 ноября никогда не вернется к хозяину.
-
Кстати, деньги не принесут пользу и взявшему их, скорее, наоборот, – он потеряет даже то, что было ранее накоплено.
-
А вот если есть долги, то к 5 ноября их обязательно нужно отдать, иначе, по приметам, еще год с ними не рассчитаешься.
-
Нельзя в день Якова выступать поручителем, особенно, если этот человек не является близким другом, родственником или хорошим знакомым.
-
Желание помочь может испортить репутацию и привести к печальным последствиям финансового характера.
-
Неженатым парням 5 ноября нельзя ходить в гости. В день Якова лучше посидеть дома и поесть меда.
-
Хождение по чужим домам может забрать силу и мужество, а мед, напротив, одарит их крепостью духа, волей и другими качествами, такими притягательными для противоположного пола.
Что стоит делать 5 ноября.
-
В Яков день обычно "угощали" поле и птиц куском пирога, испеченным 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери. Считалось, что от этого земля станет более плодородной.
-
В старину 5 ноября дети играли в "пчелиные" игры, т.е. подражали насекомым, жужжали, ели мед, чтобы его было больше на следующий год.
-
В Яков день завершали заготовку дров на зиму. Хорошей приметой считалось успеть сделать это до 5 ноября, так как зиму тогда проведёшь в тепле.
-
Утром в Яков день съедали ложку меда и запивали теплой водой. Это, по приметам, должно было привлечь счастье на весь год. В целом мед старались есть весь день понемногу, чтобы здоровье было крепче.
-
Святому Иакову молились о сохранении здоровья у мужчин и семейном благополучии