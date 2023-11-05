Яков день. Чем стоит заняться 5 ноября, а что лучше перенести на другой день

Тот, кто в этот день родится, вырастет упрямым и своенравным.

Нельзя в этот день поручаться за посторонних людей – не к добру.

Чем больше меда съедается в этот день – тем больше его будет в сотах на следующий год.

Нарубить дров на Якова – к теплу и уюту в доме.

Первые морозы обычно стоят не более трех дней.

Выпавший в этот день снег не тает – к урожайному году и благоприятной погоде зимой.

С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.

Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальш

Девушкам 5 ноября нельзя отказываться, если медом угощают. Ведь от количества съеденного меда зависит, сколько парней в будущем обратит на нее внимание.

Запрещено в день Якова давать взаймы, даже близким стоит отказать. Считается, что отданное 5 ноября никогда не вернется к хозяину.

Кстати, деньги не принесут пользу и взявшему их, скорее, наоборот, – он потеряет даже то, что было ранее накоплено.

А вот если есть долги, то к 5 ноября их обязательно нужно отдать, иначе, по приметам, еще год с ними не рассчитаешься.

Нельзя в день Якова выступать поручителем, особенно, если этот человек не является близким другом, родственником или хорошим знакомым.

Желание помочь может испортить репутацию и привести к печальным последствиям финансового характера.

Неженатым парням 5 ноября нельзя ходить в гости. В день Якова лучше посидеть дома и поесть меда.