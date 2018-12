«Яндекс» назвал «Уганда Наклз» главным мемом 2018 года. Что это такое?

Кто такой Наклз?

Впервые персонаж Наклз появился в игре Sonic 3 & Knuckles. В оригинале он — ехидна, антагонист главного героя Соника. Там он довольно худой и подтянутый, в отличие от упитанного «Уганда Наклз».

Персонаж Наклз и мем «Уганда Наклз» memepedia.ru

Откуда взялся «Уганда Наклз»?

Блогер Gregzilla в одном из видео показал пародийное изображение круглого Наклза. Несмотря на то, что персонаж появился всего на несколько секунд, он полюбился пользователям, сообщает memepedia.ru. В интернете даже появился флешмоб «Knuckles sings»: пользователи делали видео, где зверек «подпевал» разным мелодиям.

Затем пользователь DeviantArt tidiestflyer сделал 3D-модель круглого Наклза. Она стала основой для мема «Уганда Наклз».

Модель загрузили в многопользовательскую игру VRChat, и она стала популярной. Здесь и появилось прозвище персонажа — Ugandan Knuckles.

Мем «Уганда Наклз» memepedia.ru

Что означает «Уганда Наклз» и причем здесь расизм?

Выражение"Уганда Наклз" следует понимать ка «угандийский Наклз». Мем обыгрывает локальные шутки из игры VRChat. Его неотъемлемая часть — фраза «You do not know the way» («Ты не знаешь путь»), сказанная с африканским акцентом. В принципе, игроки, у которых аватар с Ugandan Knuckles — обычные интернет-тролли, которые пристают к другим пользователям со странными звуками.

Угандийские наклзы в игре «ищут» свою королеву: чтобы отличить ее от фальшивой, ее необходимо демонстративно обнюхать, а чтобы защищать, наклзы изображают оплёвывание всех окружающих.

В январе 2018 мем «Уганда Наклз» сочли расистским: распространилось мнение, что он унижает африканцев.