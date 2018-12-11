«Яндекс» назвал «Уганда Наклз» главным мемом 2018 года. Что это такое?

«Уганда Наклз» (Ugandan Knuckles) стал самым популярным мемом 2018 года в рейтинге «Яндекс». Это круглый красный зверек с маленькими руками и ногами, пародия на персонажа компьютерной игры. Рассказываем, в чем суть мема «Уганда Наклз» и почему его называют расистским.