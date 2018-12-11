Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
143

«Яндекс» назвал «Уганда Наклз» главным мемом 2018 года. Что это такое?

«Уганда Наклз» (Ugandan Knuckles) стал самым популярным мемом 2018 года в рейтинге «Яндекс». Это круглый красный зверек с маленькими руками и ногами, пародия на персонажа компьютерной игры. Рассказываем, в чем суть мема «Уганда Наклз» и почему его называют расистским.

Мем "Уганда Наклз"
Мем "Уганда Наклз"
Скрин с видео

Кто такой Наклз?

Впервые персонаж Наклз появился в игре Sonic 3 & Knuckles. В оригинале он — ехидна, антагонист главного героя Соника. Там он довольно худой и подтянутый, в отличие от упитанного «Уганда Наклз».

Персонаж Наклз и мем &quot;Уганда Наклз&quot;
Персонаж Наклз и мем «Уганда Наклз»
memepedia.ru

Откуда взялся «Уганда Наклз»?

Блогер Gregzilla в одном из видео показал пародийное изображение круглого Наклза. Несмотря на то, что персонаж появился всего на несколько секунд, он полюбился пользователям, сообщает memepedia.ru. В интернете даже появился флешмоб «Knuckles sings»: пользователи делали видео, где зверек «подпевал» разным мелодиям.

Затем пользователь DeviantArt tidiestflyer сделал 3D-модель круглого Наклза. Она стала основой для мема «Уганда Наклз».

Модель загрузили в многопользовательскую игру VRChat, и она стала популярной. Здесь и появилось прозвище персонажа — Ugandan Knuckles.

Мем &quot;Уганда Наклз&quot;
Мем «Уганда Наклз»
memepedia.ru

Что означает «Уганда Наклз» и причем здесь расизм?

Выражение"Уганда Наклз" следует понимать ка «угандийский Наклз». Мем обыгрывает локальные шутки из игры VRChat. Его неотъемлемая часть — фраза «You do not know the way» («Ты не знаешь путь»), сказанная с африканским акцентом. В принципе, игроки, у которых аватар с Ugandan Knuckles — обычные интернет-тролли, которые пристают к другим пользователям со странными звуками.

Угандийские наклзы в игре «ищут» свою королеву: чтобы отличить ее от фальшивой, ее необходимо демонстративно обнюхать, а чтобы защищать, наклзы изображают оплёвывание всех окружающих.

В январе 2018 мем «Уганда Наклз» сочли расистским: распространилось мнение, что он унижает африканцев.

«Сказать, что Ugandan Knuckles — проблемный мем, было бы преуменьшением; игроки, которые присоединяются к феномену мемов, высмеивают угандийский народ и культуру, щелкают языками, плюют на других игроков, скандируют такие слова, как „Уганда“ и „лихорадка Эбола“, и принимают фальшивые угандийские акценты», — пишет polygon.com.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость