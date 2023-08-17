Яркие кадры фотоловушек. Как резвятся и позируют дикие животные на скрытую камеру

"Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера" — фраза не для этой фотосессии.

Дело в том, что на особо охраняемой территории "Земля леопарда" установлены фотоловушки. В них время от времени попадают дикие животные, которым полюбилась эта официальная территория пятнистых и полосатых кошек.

На передвижения амурских тигров, леопардов, медведе, других животных время от времени реагируют фотоловушки. И получаются замечательные, совсем не постановочные кадры.

Ранее величественных козерогов и любопытных архаров запечатлели на Алтае. Национальный парк «Сайлюгемский» — особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Между тем тувинские охотники на лошадях угодили в фотоловушки.