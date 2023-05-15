Юбилей АлтГУ: не пропусти самые яркие мероприятия

С 15 мая в Алтайском государственном университете стартует цикл праздничных мероприятий, посвященных 50-летию вуза.

Сегодня, 15 мая в университете торжественно откроют обновленную Галерею ветеранов АлтГУ в фойе 1 этажа корпуса на Димитрова, 66. А следом распахнет свои двери модернизированный музей истории АлтГУ им. В. И. Неверова в фойе 2 этажа на Димитрова.

16 мая

В 12 часов откроется студенческая фотовыставка «Мой университет» в галерее Universum (Димитрова, 66).

В 18 часов барнаульцев ждут на юбилейный концерт капеллы АлтГУ в концертном зале корпуса «Д». На сцене прозвучат лучшие произведения из репертуара капеллы, а также выступят приглашенные коллективы города Барнаула и солисты. Вход свободный.

18 мая

В 14 часов будут подведены итоги спортивного года и награждены победители и призёры Кубка ректора АлтГУ в университетском дворике, корпус «М» (Ленина, 61).

19 мая

Под открытым небом в уютном университетском дворике состоится концерт студенческих отрядов АлтГУ «50 лет в бойцовке». Начало в 17:00.

22 мая

Торжественное открытие юбилейной недели. Праздничная линейка пройдет на площади перед корпусом «Д» (Димитрова, 66), 10:00–11:00

Там же, в корпусе «Д», в 11:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ В. И. Неверова.

В 12 часов – торжественное открытие Галереи Почёта АлтГУ в корпусе «Д» (Димитрова, 66).

В 15 часов гостей ждут на торжественное открытие выставки «АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности» в сквере возле краевого театра Драмы имени Шукшина.

23 мая

Презентация юбилейных исторических изданий АлтГУ – корпус «Д», зал Ученого совета, 10:00–11:00.

24 мая

Научно-практическая конференция «Молодые университеты», зал Ученого совета, Димитрова, 66, 11:00–17:00.

Выставка научных достижений и реализации «Программы Приоритет 2030», фойе концертного зала, 11:00–17:00.

Выпуск и погашение юбилейной почтовой марки и почтового конверта, посвященных 50-летию АлтГУ, концертный зал АлтГУ, корпус «Д» (Димитрова, 66), 13:45–14:00.

25 мая

Торжественное открытие галереи выпускников АлтГУ, главный корпус «М» (Ленина, 61), фойе 1 этажа, 10:00–11:00.

Встреча выпускников АлтГУ 1978 года «С нас началась история», концертный зал АлтГУ, корпус «Д», 11:00–13:00.

Торжественное заседание Ученого совета, посвященное 50-летию АлтГУ, пройдет в Государственной филармонии (Ползунова, 35), 15:00–17:30. Там же в 18:00 начнется торжественный прием участников заседания.

26 мая

Встреча поколений выпускников АлтГУ и праздничное шествие «Парад институтов» пройдут в «Титов-Арене» с 14:00 до 19:00.

Молодежная праздничная программа «Планета Университет» начнется в 19:00 там же.