За это время формат «Юмор FM» стал одним из самых востребованных и популярных в России. Радиостанция ежедневно поднимает настроение миллионам россиян: ее слушают и семейные пары, и влиятельные бизнесмены, и поколение миллениалов. Только в столице на частоту «Юмор FM» ежедневно настраиваются 640 тыс. человек (Mediascope, Radio Index — Москва, май-июль 2020 года), а суточный охват по России насчитывает 8,6 миллионов (Mediascope, Radio Index — Россия 0+, январь-июнь 2019). В зону уверенного приема радиостанции сегодня попадают порядка 5,5 тысяч городов и населенных пунктов страны.

В эфире «Юмор FM» присутствуют практически все комедийные жанры, звучат темповые песни и яркие хиты десятилетия. Радиостанция разрабатывает уникальный контент и запускает динамичные шоу. Здесь можно услышать убойные афоризмы в исполнении знаменитого артиста и шоумена Николая Фоменко, в эфире проходят оригинальные спецпроекты с его участием.

Каждое буднее утро на «Юмор FM» — «Шутки Шоу». Это три часа юмора, классных шуток, бодрости, драйва и не только! Ведущие «Шутки Шоу» Гоша Гаглоев и Артем Шевелев на своем опыте доказали — пранк на радио не просто жив, в рамках утреннего эфира «Юмор FM» он обрел второе дыхание.

Источник: myaltai.com

По вечерам слушателей настраивают на позитив #2ЮЛИ — Юлия Солнечная и Юлия Деточкина в новом вечернем шоу «Юмор FM». Существует ли особый женский юмор? Не перевелись ли на свете остроумные девушки? Ответы на эти и многие другие вопросы — с 18:00 до 21:00 в вечернем шоу #2ЮЛИ.

Источник: myaltai.com

Проекты «Юмор FM» не только хорошо известны широкому кругу радиослушателей, но и признаны профессиональным сообществом. Радиостанция не раз становилась лауреатом почетной премии «Брэнд года/EFFIE», а золотых микрофонов «Радиомании» — наиболее значимого конкурса в области радио — уже порядка десятка в копилке «Юмор FM».

Радиостанция также активно внедряет digital-технологии для эффективной коммуникации с аудиторией, представлена во всех социальных сетях и на YouTube.

Официальный сайт «Юмор FM»: www.veseloeradio.ru

Источник: myaltai.com