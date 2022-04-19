Юным жителям Киргизии покажут ледоход и цветы на виртуальной прогулке по Алтайскому краю

Власти Алтайского края с 2009 года тесно взаимодействуют в организациями разных стран по поддержке соотечественников. 20 апреля при поддержке Славянской диаспоры для школьников из Киргизии устроят виртуальную прогулку по региону: покажут цветы, ледоход и творчество местных поэтов.

Организаторами выступит кафедра русского языка как иностранного Института гуманитарных наук АлтГУ совместно с департаментом администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу.

Онлайн-встречу назвали «Весенняя капель». Школьникам из образовательного комплекса «Илим» им. М. Эгембердиева из города Джалал-Абада Киргизии расскажут интересные факты об Алтайском крае и Барнауле.

«Вместе с ребятами из Киргизии они совершат виртуальную прогулку по весеннему лесу и познакомятся с первыми цветами, узнают о „весенней капели“ и ледоходе. В интерактивной форме школьники познакомятся с произведениями известных алтайских поэтов, композиторов, художников, рассказывающих о весне», — поделились власти.

Ранее при поддержке той же Славянской диаспоры организовывали художественные выставки как на юге Киргизии, так и в Барнауле, выступления алтайских коллективов в Джалал-Абаде, стажировки студентов и многое другое.