Захарова описала ситуацию в мире цитатой из лирики Тютчева

«В 1867 году дипломат, поэт Федор Тютчев написал стихотворение „Напрасный труд“. Актуально, как никогда. Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу», — написала Захарова в Telegram.