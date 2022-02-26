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Жизнь

Захарова описала ситуацию в мире цитатой из лирики Тютчева

Стихотворение Федора Тютчева «Напрасный труд» пришло на ум официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой как наиболее подходящее для того, чтобы описать сложившуюся в мире обстановку.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

«В 1867 году дипломат, поэт Федор Тютчев написал стихотворение „Напрасный труд“. Актуально, как никогда. Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу», — написала Захарова в Telegram.

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетИш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

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