Захарова описала ситуацию в мире цитатой из лирики Тютчева

«В 1867 году дипломат, поэт Федор Тютчев написал стихотворение „Напрасный труд“. Актуально, как никогда. Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу», — написала Захарова в Telegram.
Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетИш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.