Заключенная в США россиянка Мария Бутина будет менять показания о своей невиновности

Уроженка Барнаула Мария Бутина, которая содержится в американской тюрьме по обвинению в шпионаже, готова менять свои показания. Ранее она заявлял о своей невиновности и готовности доказывать это в суде, пишет « Интерфакс ».

По информации агентства Bloomberg, Бутина хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной. При этом не уточняется, что именно россиянка планирует сообщить суду и будет ли она готова признать свою вину.

«Интерфакс» добавляет, что некоторые американские СМИ указывают на то, что Бутина готова пойти на сделку с правосудием и признать вину в некоторых нарушениях.

Планируется, что слушания пройдут либо во вторник 11 декабря, либо в среду 12-го, либо в четверг 13-го.

Напомним, что Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Марии Бутиной в «преступном сговоре» и работе в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». По версии следствия, она занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».

До сих пор Бутина вину не признавала. Накануне ей предоставили бесплатного адвоката, так как россиянка больше не смогла оплачивать услуги других защитников.

Мария Бутина поддерживает связь с отцом, который проживает в Барнауле. Ранее он опроверг информацию, что дочь планирует признать вину в обмен на получение американского гражданства.