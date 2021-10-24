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Жизнь

Закон о наказании за невыполнение предвыборных обещаний отклонили в правительстве РФ

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности и штрафах за невыполнение предвыборных обещаний, сообщает URA.ru.

Барнаульские коммунисты протестовали против "бюджетного" законопроекта.
Барнаульские коммунисты протестовали против "бюджетного" законопроекта.
Анна Зайкова

Напомним, привлекать к уголовной ответственности предложили кандидатов в Госдуму, которые после избрания не следуют своим предвыборным программам и обещаниям.

Наказывать предложили штрафами (от 100 тыс. рублей до 300 тысяч) и принудительными работами (до 1 года).

Однако правительство РФ не поддержало инициативу. Отзыв на законопроект опубликовали в думской электронной базе документов.

В частности, в кабмине пришли к выводу, что авторы законопроекта использовали «неконкретизированные оценочные формулировки», по которым депутатов должны судить за конкретные обещания.

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок („непринятие всех зависящих от него мер“, „четко определенное данное в безусловной форме обязательство“, „совершить в будущем“) допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению. На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — говорится в отзыве.

Ранее правительство РФ отклонило инициативу, предлагавшую обязать чиновников отчитываться за покупку предметов роскоши.

Также кабмин не поддержал законопроект о налоге на роскошь для владельцев яхт, частных самолетов, дорогой недвижимости и не только.

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