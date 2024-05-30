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Жизнь

Закончится ли дождь в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае не наблюдается признаков приближающегося лета. Закончится ли дождь в регионе в первые дни лета рассказали в алтайском ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
Диана Хомякова, copah.info

Погода в Алтайском крае

Ночью в первые дни июня прогнозируются заморозки в Алтайском крае до -2 градусов.

Днем температура наоборот будет повышаться, ожидается потепление до +18-20 градусов.

По региону кратковременные осадки и грозы все же останутся, в утренние часы ожидается туман.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывистый.

Погода в Барнауле

В городе ночью температура составит от 2 до 6 градусов со знаком «+».

Осадки ожидаются ночью в пятницу 31 мая, уже днем дождя не будет.

Не ожидается дождя и в первые дни июня.

Днем температура в Барнауле установится в районе 12-17 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный в среднем 2-7 м/с.

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