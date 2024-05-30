Погода в Алтайском крае
Ночью в первые дни июня прогнозируются заморозки в Алтайском крае до -2 градусов.
Днем температура наоборот будет повышаться, ожидается потепление до +18-20 градусов.
По региону кратковременные осадки и грозы все же останутся, в утренние часы ожидается туман.
Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывистый.
Погода в Барнауле
В городе ночью температура составит от 2 до 6 градусов со знаком «+».
Осадки ожидаются ночью в пятницу 31 мая, уже днем дождя не будет.
Не ожидается дождя и в первые дни июня.
Днем температура в Барнауле установится в районе 12-17 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный в среднем 2-7 м/с.
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