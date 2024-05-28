29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Заморозки, гастроли и льготная ипотека. Что произошло в Алтайском крае 28 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае прогнозируют заморозки до -4 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

◆ В Барнауле продолжают обсуждать «Политеховского маньяка». Почитайте, на какие еще вопросы по этому делу ответили в Следственном комитете и МВД.

◆ Московский театр кукол имени Сергея Образцова — один из крупнейших в мире, — приедет с гастролями в Барнаул со спектаклем для взрослых. Продажа билетов начнется 1 июня.

◆ Врач алтайского онкодиспансера Денис Танцырев рассказал, каким людям нельзя долго находиться на солнце и как правильно защищаться от вредного воздействия ультрафиолета.

◆ На рынках в Барнауле начали продавать продают черешню, персики и нектарины. Пока не очень сладко, да и цены впечатляют.

◆ В регионе готовятся к отмене льготной ипотеки — это, наверное, самое громкое, но далеко не единственное изменение в законодательстве, которое ждет нас летом. О других читайте в нашем обзоре.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость