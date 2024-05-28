Заморозки, гастроли и льготная ипотека. Что произошло в Алтайском крае 28 мая

◆ В Алтайском крае прогнозируют заморозки до -4 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.
◆ В Барнауле продолжают обсуждать «Политеховского маньяка». Почитайте, на какие еще вопросы по этому делу ответили в Следственном комитете и МВД.
◆ Московский театр кукол имени Сергея Образцова — один из крупнейших в мире, — приедет с гастролями в Барнаул со спектаклем для взрослых. Продажа билетов начнется 1 июня.
◆ Врач алтайского онкодиспансера Денис Танцырев рассказал, каким людям нельзя долго находиться на солнце и как правильно защищаться от вредного воздействия ультрафиолета.
◆ На рынках в Барнауле начали продавать продают черешню, персики и нектарины. Пока не очень сладко, да и цены впечатляют.
◆ В регионе готовятся к отмене льготной ипотеки — это, наверное, самое громкое, но далеко не единственное изменение в законодательстве, которое ждет нас летом. О других читайте в нашем обзоре.
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