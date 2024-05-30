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Жизнь

Заморозки, «новая жизнь» в Калманке и реакция на налоговую реформу. Что произошло в Алтайском крае 30 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 30 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ночных заморозков до - 4. Пока — до 31 мая. Но и на 1 июня синоптики уже прогнозируют до -2 градусов.

◆ Предприниматели из Алтайского края рассказали, что думают о новой налоговой реформе, пятиступенчатой шкале НДФЛ и налоге на прибыль 25%, и как это все отразится на их бизнесе.

◆ Аэропорт Барнаула сообщил, что увеличивает количество прямых авиарейсов в Екатеринбург.

◆ Студентка Алтайского госуниверситета выиграла миллион. Эта девушка успевает не только учиться, но и преподавать, танцевать и помогать нуждающимся — знакомим вас с ней в интервью.

◆ Некоторые жители Калманки и Шадрино до сих пор не верят, что Виталий Манишин совершил 11 убийств. Мы побывали там, где обвиняемый пытался начать «новую» жизнь и поговорили с местными.

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