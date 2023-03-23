23 марта
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Жизнь

Зарплаты растут, учреждения строятся — все танцуют. Как прошел 2022 год для сферы культуры Алтайского края

Министерство культуры края подвело итоги работы за прошлый 2022 год. Чем оно особенно гордится, насколько выросли зарплаты работников сферы, кого поругали и чего ждать в будущем — расскажем в этом материале.

Открытие культурно-спортивного центра «Юность».
Открытие культурно-спортивного центра «Юность».
Фото Минкультуры Алтайского края, сетевого издания «Толк»

В 2022 году краевой Минкульт впервые достиг объема бюджета в 3 млрд рублей. В этом году он сохранится.

«Произошли изменения в структуре: чуть уменьшился раздел, связанный с инвестициями (в 2022 году его доля составляла 40%. — Прим. Ред.), но увеличился тот, что связан с некоторыми программами, заработной платой», — прокомментировала министр ведомства Елена Безрукова.

Прошедший год она называет очень интересным. Так, учреждения окончательно вышли из ковидных ограничений, а интерес жителей края к культуре взлетел. «Даже достаточно высокий план посещаемости, который установил для нашего региона федеральный Минкульт, перевыполнен», — рассказал министр.

Также прошедшие 12 месяцев заполнился «парадом звезд». Елена Безрукова сказала, что не припомнит, когда подобное количество именитых персон и коллективов, приезжали с гастролями: Вахтанговский театр, Денис Мацуев, Юрий Башмет и другие. В основном их приезды были связаны с юбилеем края, либо с годом культурного наследия РФ.

&quot;Война и Мир&quot; театра им. Е. Вахтангова.
«Война и Мир» театра им. Е. Вахтангова.
Кирилл Ботаев.

175 тыс. рублей — на такую сумму купили билеты по «Пушкинской карты» жители Алтайского края в 2022 году.

Стройки

Всего отремонтировали или построили 65 объектов культуры в регионе в прошлом году по четырем разным программам.

«Например, Косихинский и Солонешенский районные дома культуры прошли через капремонт по нацпроекту. Там все новое: и стены, и фасад, и оборудование. Заходишь — впечатление, что ты во вновь построенном здании», — сказала Елена Безрукова.

Особо в министерстве выделяют сдачу культурно-спортивных комплексов в Белоярске и Шелаболихе — они построены с нуля. «Это не рядовые объекты, мы не каждый год подобное запускаем, — добавила собеседница. — Это крупные населенные пункты, где очень много благополучателей. В новых зданиях уже занимаются ребятишки и работают коллективы».

Елена Безрукова.
Елена Безрукова.
Анна Зайкова.

Безрукова отметила, что в проекте поддержки местных инициатив жители региона стали чаще выбирать объекты культуры. В этом году так поступили 34 населенных пункта (в прошлом — 30).

В 2023 году заявлены строительные и ремонтные работы 14 объектов по Краевой адресной инвестиционной программе, на что выделено почти 900 млн рублей. Обычно в течение года в это число включают новые проекты.

Продолжат работу над реконструкцией художественного музея, концертного зала музыкального колледжа, военно-исторического музея в Барнауле, сельского дома культуры в Новомоношкино и т.д.

108 объектов культуры построили и капитально отремонтировали за последние пять лет в Алтайском крае.

Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.

Зарплаты

В прошлом году в Алтайском крае появилось 145 новых работников культуры, 120 из которых — молодые специалисты. «Это небольшая, но позитивная тенденция внушает надежду», — говорит Елена Безрукова.

Всего в сфере работают 9,6 тыс. человек. Всего 22% из них — люди младше 35 лет. Специалисты с высшим профильным образованием составляют 89,5% от общего числа.

Министерство отметило, что средняя заработная плата работников учреждения культуры с 2013 года выросла более чем в три раза.

&quot;Библионочь-2022&quot; в библиотеке им. Шишкова
«Библионочь-2022» в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

На коллегии пожурили отстающие районы, которые не успевают за показателем. Пятерка лидеров по невыполнению президентского указа о зарплате выглядит так: Бурлинский, Благовещенский, Косихинский, Кытмановский, Солонешенский районы. Минимальное отклонение составило 5.1%.

«Глядя на список — в некоторых случаях не скажешь, что это самые бедные районы, которым край не помогает, — сказала Елена Безрукова. — Коллеги, вы вызываете когнитивный диссонанс. Может быть, мы не тем помогаем? Почему с нашей стороны принимаете помощь, а со своей не дорабатываете?»

Средняя зарплата работников культуры с 2021 года выросла на 17% и, по оценке, составила 33,2 тыс. рублей.

«Серьезная доля, — заметил министр. — Мы понимаем, что бюджетная ситуация в стране немножко тревожна, но мы вошли спокойно с тем, что зарплата людям, содержание зданий и ключевые мероприятия заложены в лимите. Работаем спокойно, не переживая, что кто-то останется с задолженностью или не сможет оплатить коммунальные услуги. Бюджет подстраховал, все нормально».

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