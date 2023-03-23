Министерство культуры края подвело итоги работы за прошлый 2022 год. Чем оно особенно гордится, насколько выросли зарплаты работников сферы, кого поругали и чего ждать в будущем — расскажем в этом материале.

В 2022 году краевой Минкульт впервые достиг объема бюджета в 3 млрд рублей. В этом году он сохранится.

«Произошли изменения в структуре: чуть уменьшился раздел, связанный с инвестициями (в 2022 году его доля составляла 40%. — Прим. Ред.), но увеличился тот, что связан с некоторыми программами, заработной платой», — прокомментировала министр ведомства Елена Безрукова.

Прошедший год она называет очень интересным. Так, учреждения окончательно вышли из ковидных ограничений, а интерес жителей края к культуре взлетел. «Даже достаточно высокий план посещаемости, который установил для нашего региона федеральный Минкульт, перевыполнен», — рассказал министр.

Также прошедшие 12 месяцев заполнился «парадом звезд». Елена Безрукова сказала, что не припомнит, когда подобное количество именитых персон и коллективов, приезжали с гастролями: Вахтанговский театр, Денис Мацуев, Юрий Башмет и другие. В основном их приезды были связаны с юбилеем края, либо с годом культурного наследия РФ.

«Война и Мир» театра им. Е. Вахтангова. Кирилл Ботаев.

175 тыс. рублей — на такую сумму купили билеты по «Пушкинской карты» жители Алтайского края в 2022 году.

Стройки

Всего отремонтировали или построили 65 объектов культуры в регионе в прошлом году по четырем разным программам.

«Например, Косихинский и Солонешенский районные дома культуры прошли через капремонт по нацпроекту. Там все новое: и стены, и фасад, и оборудование. Заходишь — впечатление, что ты во вновь построенном здании», — сказала Елена Безрукова.

Особо в министерстве выделяют сдачу культурно-спортивных комплексов в Белоярске и Шелаболихе — они построены с нуля. «Это не рядовые объекты, мы не каждый год подобное запускаем, — добавила собеседница. — Это крупные населенные пункты, где очень много благополучателей. В новых зданиях уже занимаются ребятишки и работают коллективы».

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

Безрукова отметила, что в проекте поддержки местных инициатив жители региона стали чаще выбирать объекты культуры. В этом году так поступили 34 населенных пункта (в прошлом — 30).

В 2023 году заявлены строительные и ремонтные работы 14 объектов по Краевой адресной инвестиционной программе, на что выделено почти 900 млн рублей. Обычно в течение года в это число включают новые проекты.

Продолжат работу над реконструкцией художественного музея, концертного зала музыкального колледжа, военно-исторического музея в Барнауле, сельского дома культуры в Новомоношкино и т.д.

108 объектов культуры построили и капитально отремонтировали за последние пять лет в Алтайском крае.

Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова.

Зарплаты

В прошлом году в Алтайском крае появилось 145 новых работников культуры, 120 из которых — молодые специалисты. «Это небольшая, но позитивная тенденция внушает надежду», — говорит Елена Безрукова.

Всего в сфере работают 9,6 тыс. человек. Всего 22% из них — люди младше 35 лет. Специалисты с высшим профильным образованием составляют 89,5% от общего числа.

Министерство отметило, что средняя заработная плата работников учреждения культуры с 2013 года выросла более чем в три раза.

«Библионочь-2022» в библиотеке им. Шишкова Дмитрий Лямзин

На коллегии пожурили отстающие районы, которые не успевают за показателем. Пятерка лидеров по невыполнению президентского указа о зарплате выглядит так: Бурлинский, Благовещенский, Косихинский, Кытмановский, Солонешенский районы. Минимальное отклонение составило 5.1%.

«Глядя на список — в некоторых случаях не скажешь, что это самые бедные районы, которым край не помогает, — сказала Елена Безрукова. — Коллеги, вы вызываете когнитивный диссонанс. Может быть, мы не тем помогаем? Почему с нашей стороны принимаете помощь, а со своей не дорабатываете?»

Средняя зарплата работников культуры с 2021 года выросла на 17% и, по оценке, составила 33,2 тыс. рублей.