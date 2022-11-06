Землетрясение зафиксировали в Кузбассе

На юге Кузбасса 6 ноября в 9:20 сейсмологи зафиксировали землетрясение, написали на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло недалеко от границы с Алтайским краем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре, недалеко от поселка Каз в Таштагольском районе, была 3,5 балла, магнитуда — 3, 1.

Ранее в Иркутской области произошло сильное землетрясение.