Жаркий день и дождливый вечер. О погоде 29 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Погода в Алтайском крае
Ночь будет теплой — +9…+14 градусов, местами +3…+8. В некоторых населенных пунктах возможны ночные дожди и грозы.
День выдастся жарким — +15…+20 градусов, а по югу температура поднимется до +21…+26.
В течение дня возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью так же будет тепло — температура составит +10…+12 градусов.
Утром температура поднимется до +15…+17 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с.