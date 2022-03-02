Жилая зона. Александр Терентьев добился, чтобы магазин ритуальных услуг убрали из многоэтажного дома в Белокурихе

Чтобы убрать из многоэтажки похоронное бюро депутату Госдумы Александру Терентьеву пришлось не только инициировать проверку прокуратуры, но и добиваться запрета на эту предпринимательскую деятельность через суд.

Жильцы дома № 4/1 по ул. Советской в Белокурихе в своем коллективном обращении к депутату Госдумы рассказали сразу о нескольких проблемах, с которыми столкнулся дом. Во-первых, дом разрушается, а управляющая компания бездействует. Во-вторых, на первом этаже дома в нарушение законодательства работает бюро похоронных услуг. Самостоятельные попытки жильцов решить свои вопросы через администрацию города, УК «Содружество», Роспотребнадзор, прокуратуру, результатов не дали. Поэтому они обратились за справедливостью к народному избраннику.

Александр Терентьев направил депутатский запрос в прокуратуру края. В ходе проверки выяснилось, что фасад дома, действительно, требует срочного ремонта. В частности, прокуратура вынесла представление управляющей компании, которая не приняла мер по устранению повреждений козырька над подъездом, разрушения штукатурного слоя подъезда. Нашла прокуратура нарушения градостроительного законодательства в деятельности ИП Дикий В.В., предоставляющего ритуальные услуги, и вынесла представление индивидуальному предпринимателю.

Однако ни УК, ни ИП должного реагирования на представление правоохранительных органов не осуществили, ввиду чего прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд. Белокурихинский городской суд их удовлетворил, тем самым запретил работу похоронного бюро в многоквартирном жилом доме и обязал УК «Содружество» привести до 1 июня 2022 года общее имущество собственников в соответствие с установленными требованиями .