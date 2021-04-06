Жильцам аварийного дома в Барнауле под присмотром спасателей разрешат вернуться за вещами

Для этого выделили время 6 апреля с 18:00 до 20:00 и 7 апреля с 9:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00.
По словам Пашковского, допускается одновременное посещение только одной квартиры в сопровождении сотрудников МЧС.
«В помещении не допускается перемещение грузов, мебели, скопление людей. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, поэтому жители могут не опасаться за свое имущество», — добавил чиновник.
Для жильцов открыт пункт временного размещения на ул. Тимуровская, 23. Пока там находится три человека, остальные разместились у родственников и знакомых. Всего в доме проживало 55 человек.
Ранее altapress.ru писал, что первый замглавы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков доложил о введении режима чрезвычайной ситуации.
Алтайский СК возбудил уголовное дело. Следователи выясняют причины произошедшего и оценивают работу чиновников, которые следят за расселением людей из аварийного жилья.
Напомним, обрушение перекрытия произошло 5 апреля, никто не пострадал. Дом признали аварийным в 2019 году.
Корреспонденты altapress.ru побывали на месте происшествия. Жители рассказали, что они почувствовали, когда поздно вечером балка вывалилась над угловым подъездом.