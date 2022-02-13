Житель Алтая заказал японский мини-погрузчик и четыре месяца общался с мошенником

С жалобой в полицию обратился 37-летний житель Тальменки.

Мужчина заявил, что с октября 2021 года по январь 2022 года неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием завладели 1 млн рублей.

«В октябре прошлого года через интернет-сайт заказал фронтальный мини-погрузчик. Для покупки оформил кредит и перевел деньги поставщику. Через некоторое время с ним связался продавец техники и рассказал, что сам находится во Владивостоке и якобы из-за существующих ограничений пока не может доставить заказ из Японии, при этом от своих обязательств не отказывается и после улучшения обстановки непременно свяжется с покупателем сам», рассказали в ведомстве.

Продавец несколько раз вышел на связь. Потерпевший отметил, что он полностью доверился мошеннику и не подозревал об опасности.

Общение продолжалось до января. В полицию мужчина обратился тогда, когда аферист перестал выходить на связь.

Если продавца найдут, то ему грозит до 6 лет лишения свободы за «мошенничество в крупном размере».

Ранее житель Бийска перевел предоплату мошеннику и приехал в другой город забирать автомобиль.