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Жизнь

Жительницу Барнаула обманула целительница с фотографией женщины из мистического телесериала

Псевдоцелительница разместила объявление с услугами в интернете и обманула жительницу Алтайского края, сообщает региональное МВД

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

С жалобой в полицию обратилась 40-летняя жительница Барнаула, у которой похитили почти 40 000 рублей.

«Потерпевшая в соцсети обратила внимание на аккаунт с изображением женщины из популярного мистического телесериала. На ее странице был представлен перечень услуг, связанных с гаданием и предсказанием судьбы», — рассказали в МВД.

Целительница сообщила женщине, что для диагностики кармы необходимо провести обряд, за который необходимо заплатить 1 000 рублей.

Затем выяснилось, что ритуала недостаточно, и нужно провести еще два подобных обряда общей стоимостью 8 500 рублей.

Однако и этого оказалось мало. Аферистка заявила женщине, что на нее наложена порча.

«Поскольку порча очень сильная, а обряды достаточно трудоемкие, злоумышленница затребовала 30 000 рублей. Убедила, что деньги после совершения обряда она вернет. Однако после перевода перестала выходить на связь», — отметили в МВД.

Возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба».

Ранее на Алтае целительница похитила из халата клиентки пенсию и купила картину со слонами.

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