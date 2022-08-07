8 августа
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Жизнь

Жители алтайского села жалуются, что задыхаются в пыли от проезда большегрузов

Отсутствие асфальта на улице Боровой в Косихе создает серьезные неудобства для местных жителей из-за интенсивного движения. Соответствующая жалоба опубликована в сообществе Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Косихи пожаловались на пыль от проезда большегрузов
Жители Косихи пожаловались на пыль от проезда большегрузов
Barnaul 22

«Мы устали задыхаться от ежедневной пыли от проходящих на полном ходу грузовых и легковых машин, военной техники, строительной техники и большегрузов», — говорится в тексте поста.

Жильцы расположенных в этом месте домов утверждают, что уже три года не могут добиться, чтобы власти заасфальтировали улицу, которая примыкает к автодороге межмуниципального значения.

Напомним, в Барнауле на перекрестке улиц Балтийская — Лазурная поставили знак, из-за которого горожанам приходится делать большую петлю, чтобы добраться до дома.

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