Жители алтайского села жалуются, что задыхаются в пыли от проезда большегрузов

«Мы устали задыхаться от ежедневной пыли от проходящих на полном ходу грузовых и легковых машин, военной техники, строительной техники и большегрузов», — говорится в тексте поста.
Жильцы расположенных в этом месте домов утверждают, что уже три года не могут добиться, чтобы власти заасфальтировали улицу, которая примыкает к автодороге межмуниципального значения.
Напомним, в Барнауле на перекрестке улиц Балтийская — Лазурная поставили знак, из-за которого горожанам приходится делать большую петлю, чтобы добраться до дома.