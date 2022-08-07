Жители алтайского села жалуются, что задыхаются в пыли от проезда большегрузов

Отсутствие асфальта на улице Боровой в Косихе создает серьезные неудобства для местных жителей из-за интенсивного движения. Соответствующая жалоба опубликована в сообществе Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы устали задыхаться от ежедневной пыли от проходящих на полном ходу грузовых и легковых машин, военной техники, строительной техники и большегрузов», — говорится в тексте поста.

Жильцы расположенных в этом месте домов утверждают, что уже три года не могут добиться, чтобы власти заасфальтировали улицу, которая примыкает к автодороге межмуниципального значения.

Напомним, в Барнауле на перекрестке улиц Балтийская — Лазурная поставили знак, из-за которого горожанам приходится делать большую петлю, чтобы добраться до дома.