Жители Европы изнывают от жары и просят ввести сиесту

Общественники призвали власти Германии ввести сиесту из-за экстремальной жары. Об этом сообщает Reuters .

Ассоциация работников здравоохранения BVOeGD в Германии призвала властей страны ввести рабочий перерыв после полудня, чтобы спастись от экстремальной жары.

По их мнению в полдень работа на улице становится невозможной из-за высоких температур.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах одобрил идею введения сиесты. Он заявил, что предварительно нужно обсудить это предложение с работниками и работодателями.

Введение обеденного перерыва поддержала ассоциация работодателей BDA. Она отметила, что осуществить такую идею поможет гибкий рабочий график.

В июле температура воздуха в Германии держится в районе 35 градусов Цельсия.

Ранее синоптики прогнозировали приход экстремальной жары в южные страны Европы. Так в Баварии зарегистрировали температуру в 38,8 градусов, в Италии ожидают потепление до +50 градусов.

Также почти 240 испанцев умерли за пять дней из-за жары.