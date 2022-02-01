Жительница Барнаула украла телефон у кондуктора в забитом пассажирами автобусе

С жалобой в полицию обратилась 45-летняя кондуктор, у которой похитили телефон стоимостью 18 000 рублей.
«Пояснила, что в последний раз видела гаджет на столике возле места водителя, автобус в это время был заполнен пассажирами. После того как обнаружилась пропажа, водитель маршрута попытался позвонить на номер коллеги, но телефон оказался недоступен», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили подозреваемую, ей оказалась ранее не судимая гражданка 1978 года рождения.
Похищенный телефон изъяли при задержании. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».