Жительница Барнаула украла телефон у кондуктора в забитом пассажирами автобусе

В Барнауле полицейские оперативно раскрыли кражу телефона у кондуктора автобуса, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автобус с пассажирами и дождь.

С жалобой в полицию обратилась 45-летняя кондуктор, у которой похитили телефон стоимостью 18 000 рублей.

«Пояснила, что в последний раз видела гаджет на столике возле места водителя, автобус в это время был заполнен пассажирами. После того как обнаружилась пропажа, водитель маршрута попытался позвонить на номер коллеги, но телефон оказался недоступен», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили подозреваемую, ей оказалась ранее не судимая гражданка 1978 года рождения.

Похищенный телефон изъяли при задержании. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».