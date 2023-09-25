25 сентября
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Жизнь

Жительница Рубцовска запретила всем ездить по новому асфальту

Старшая по дому в Рубцовске очень ждала, когда положат новый асфальт, а после этого запретила всем по нему ездить и поставила шлагбаум с тремя замками, сообщает Mash Siberia.

Шлагбаум.
Шлагбаум.
"ЧБ Барнаул"

Летом по нацпроекту в Рубцовске сделали новую дорогу по адресу ул. Алтайская. Однако старшая по дому №96 подумала, что ее нужно бережно хранить.

Обратилась в администрацию. Там согласились установить шлагбаум. А сама женщина поставила самодельный знак и камеру видеонаблюдения.

Многие переживают, что скорая или полиция не смогут попасть во двор, а неместные просто не поймут, куда нужно заезжать.

Недавно шлагбаум сломали, затем снова починили. Жильцы не раз обращались в администрацию, но там отвечают, что это не их дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле дорожные службы контролируют работу линевок.

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