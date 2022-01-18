18 января
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Жизнь

Жителя Алтая осудили за попытку заживо сжечь сожительницу с ребенком

В Алтайском крае мужчину признали виновным в покушении на убийство сожительницы и малолетней дочери, сообщает региональный СК.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Инцидент произошел 10 февраля 2021 года в одном из сел Михайловского района.

«44-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином сожительницу и комнату дома, в которой находилась двухлетняя дочь, и поджег», — рассказали в ведомстве.

Женщина смогла потушить пламя на себе, а затем в комнате. Сельчанин не смог довести до конца умысел на убийство.

Мужчину на 8 лет отправили в колонию строго режима за «совершенное с особой жестокостью покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Ранее житель Бийска поджег дом с двумя детьми и наблюдал за пожарищем из соседнего здания.

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