Жителя Алтая осудили за попытку заживо сжечь сожительницу с ребенком

Инцидент произошел 10 февраля 2021 года в одном из сел Михайловского района.
«44-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином сожительницу и комнату дома, в которой находилась двухлетняя дочь, и поджег», — рассказали в ведомстве.
Женщина смогла потушить пламя на себе, а затем в комнате. Сельчанин не смог довести до конца умысел на убийство.
Мужчину на 8 лет отправили в колонию строго режима за «совершенное с особой жестокостью покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
Ранее житель Бийска поджег дом с двумя детьми и наблюдал за пожарищем из соседнего здания.