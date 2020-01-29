Жива и не съедена: Виктория Боня объявилась после «поездки к каннибалам» в Перу

Российская телеведущая Виктория Боня дала о себе знать, после того как в СМИ появились сообщения, что ее «растерзали каннибалы в Перу», пишут Дни.ру .

Напомним, накануне сообщалось, что Виктория Боня пропала из Instagram. Ее аккаунт удален или заблокирован. А перед исчезновением она собиралась отправиться путешествовать в Перу к каннибалам в джунгли. Фанаты устроили панику.

Как пишет издание, пропавшая Боня засветилась в сториз в Instagram Шамана Омара. На фото она счастливая и веселая запечатлена в компании двух пожилых женщин.

Ранее ситуацию прокомментировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По его мнению, ситуация с пропажей похожа на историю с актрисой Натальей Андрейченко, которая в Мексике перестала выходить на связь, а после рассказала, что «набиралась сил».

«Такое впечатление, что случай с Боней открыл некое ноу-хау для для всех, кто хочет о себе напомнить. В случае с Викторией Боней подозрительно молчали ее миллионы подписчиков, в реальное существование которых я не особо верю. Единицы ее искали по „Инстаграму“, но не более», — высказался Манукян.

Он подчеркнул, что «с Викторией все так же хорошо, как и с Натальей».