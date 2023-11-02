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Жизнь

ЖК на Речном, отмена авиарейсов и «премиум-продукт». Что произошло в Алтайском крае 2 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Впечатляющая визуализация 44-этажного ЖК на Речном вокзале в Барнауле так и останется картинкой: проект переработали. «Высоток, которые были, вы не увидите», — сообщил застройщик.
  • В СМИ и соцсетях сообщили, что бананы в магазинах Алтайского края стоят уже по 200 рублей за килограмм. Мы проверили цены на «премиум-продукт» в «Магните», «Марии-Ра», «Ярче», «Аниксе» и «Бахетле».
  • Барнаульский аэропорт утром 2 октября отменил и задержал четыре рейса из-за непогоды.
  • На Павловском тракте в Барнауле завершили строительство нового пункта весового контроля. Он начнет работать уже в конце ноября.
  • Впервые с 1995 года в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек.
  • На барнаульской «Фабрике детской игрушки» рассказали, почему в Алтайском крае выпускают именно кубики и бизиборды, как подстраиваются под современные тренды и собираются покорить Китай.

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