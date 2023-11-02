ЖК на Речном, отмена авиарейсов и «премиум-продукт». Что произошло в Алтайском крае 2 ноября

- Впечатляющая визуализация 44-этажного ЖК на Речном вокзале в Барнауле так и останется картинкой: проект переработали. «Высоток, которые были, вы не увидите», — сообщил застройщик.
- В СМИ и соцсетях сообщили, что бананы в магазинах Алтайского края стоят уже по 200 рублей за килограмм. Мы проверили цены на «премиум-продукт» в «Магните», «Марии-Ра», «Ярче», «Аниксе» и «Бахетле».
- Барнаульский аэропорт утром 2 октября отменил и задержал четыре рейса из-за непогоды.
- На Павловском тракте в Барнауле завершили строительство нового пункта весового контроля. Он начнет работать уже в конце ноября.
- Впервые с 1995 года в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек.
- На барнаульской «Фабрике детской игрушки» рассказали, почему в Алтайском крае выпускают именно кубики и бизиборды, как подстраиваются под современные тренды и собираются покорить Китай.
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