Журналисты The New York Times устроили массовую забастовку

Большинство журналистов и других сотрудников газеты The New York Times проводят однодневную забастовку, передает «Ъ».

Массовую забастовку устроили впервые 40 лет. Журналисты недовольны затянувшимися переговорами с профсоюзом и руководством компании, которые продолжаются с марта 2021 года, когда истек последний контракт между The Times и профсоюзом The New York Times Guild.

Стороны пока так и не смогли прийти к консенсусу по целому ряду пунктов, в частности по увеличению зарплаты, удаленной работе и медицинскому обслуживанию.

Так, профсоюз требует повысить зарплаты на 10%, а затем на 5,5% в 2023 и 2024 годах, руководство компании предлагает повысить соответственно на 5,5% и 3%.

В забастовке участвует более 1,1 тыс. человек из 1,8 тыс.

Ранее стало известно, что Китай сотрясают крупнейшие протесты за последние 30 лет. Что там происходит — разбор altapress.ru.